Notícias e análises sobre o que movimenta a economia e os mercados

Notícias e análises sobre o que movimenta a economia e os mercados

O Ibovespa começa esta quarta-feira, 18, sem sinal claro de recuperação. Apesar do ambiente mais favorável nos mercados internacionais, o Ibovespa Futuro abriu em queda de 0,37%, indicando cautela por parte dos investidores.

No cenário doméstico, a expectativa pela votação dos destaques ao pacote de ajuste fiscal no Senado continua no radar. Na véspera, a perspectiva de avanço da proposta havia dado algum suporte aos ativos brasileiros, mas o adiamento da análise para esta quarta-feira reduziu o otimismo na reta final do pregão. O projeto ainda precisará passar pela Câmara dos Deputados.

No exterior, os resultados acima das expectativas da Nvidia ajudam a sustentar a recuperação das ações de tecnologia e melhoram o humor dos investidores. A fabricante de chips registrou receita recorde de 115,8 bilhões de dólares e projetou faturamento de 130 bilhões de dólares para o quarto trimestre. Os números reforçam as perspectivas para o setor de inteligência artificial e ajudam a reduzir, ao menos momentaneamente, as preocupações após a renúncia de Jensen Huang ao cargo de CEO.

Os futuros das bolsas de Nova York operam em alta, enquanto os mercados europeus apresentam desempenho misto. Na Ásia, os principais índices fecharam majoritariamente em alta.

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A atenção dos investidores também se volta para a política monetária americana. A ata da última reunião do Federal Reserve (Fed) pode oferecer novas pistas sobre os próximos passos da política de juros no país. O banco central americano manteve as taxas na faixa de 3,75% a 4% ao ano, mas os dados de inflação mais recentes elevaram as apostas de um reajuste de 0,25 ponto percentual em dezembro.

No mercado de commodities, o petróleo volta a recuar diante das perspectivas de aumento da oferta global. Informações sobre a elevação da produção da Arábia Saudita, do Iraque e do Kuwait reforçam as preocupações com um possível excesso de oferta, que se sobrepõe, por ora, às tensões no Oriente Médio.

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Agenda do dia

No Brasil, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), do IBGE, mostrou que a taxa de desemprego ficou em 5,2% no terceiro trimestre, ante 5,4% nos três meses anteriores e 5,6% no mesmo período de 2025.

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, participa de reunião com representantes do Fundo Monetário Internacional (FMI) e da abertura de uma conferência sobre os 25 anos do regime de metas de inflação na América Latina.

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No exterior, além da ata do Fed, os investidores acompanham a Cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec), em Shenzhen, que conta com a presença do presidente americano, Donald Trump, e a possibilidade de conversas com os líderes da China, Xi Jinping, e da Rússia, Vladimir Putin.