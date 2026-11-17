Notícias e análises sobre o que movimenta a economia e os mercados

Notícias e análises sobre o que movimenta a economia e os mercados

Os mercados internacionais operam em queda nesta terça-feira, 17, em meio à cautela dos investidores antes da divulgação do balanço da Nvidia, após o fechamento de Wall Street. As ações de tecnologia seguem sob pressão diante das preocupações com o setor de inteligência artificial e das novas restrições impostas pelos Estados Unidos à exportação de chips avançados, que também atingem o Brasil.

O movimento negativo se espalha pelas bolsas europeias e asiáticas e deve pesar sobre o Ibovespa na abertura.

No mercado doméstico, os investidores também monitoram os desdobramentos da agenda fiscal. O Senado deve concluir a votação do pacote de medidas do governo, considerado insuficiente pelo mercado, em um ambiente de crescente desconfiança sobre a condução das contas públicas e a indefinição na equipe econômica.

Na véspera, a aversão ao risco levou o dólar a uma alta superior a 2%, aproximando a moeda de 5,80 reais, enquanto os juros futuros ampliaram os prêmios e passaram a incorporar a possibilidade de elevação da Selic em dezembro. Apesar do cenário adverso, o EWZ, principal ETF brasileiro negociado em Nova York, opera em alta no pré-mercado, após a forte queda do Ibovespa na sessão anterior.

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Em Wall Street, os futuros dos principais índices apontam para uma abertura negativa. Os contratos do S&P 500, Nasdaq e Dow Jones recuam, com os investidores reduzindo a exposição a ações de tecnologia antes do balanço da Nvidia.

O resultado da companhia é aguardado como um importante termômetro da demanda por chips e da sustentabilidade dos investimentos em inteligência artificial. A tensão aumentou após a saída de Jensen Huang do comando da empresa, na semana passada, e com o anúncio de novas restrições americanas às exportações de semicondutores.

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A agenda econômica americana também concentra atenções, com a divulgação das vendas no varejo de outubro e da produção industrial. Os dois indicadores têm previsão de crescimento mensal de 0,1% e podem oferecer novas pistas sobre a trajetória da atividade econômica e os próximos passos do Federal Reserve. Discursos de dirigentes do banco central americano também estão no radar.