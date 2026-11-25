Notícias e análises sobre o que movimenta a economia e os mercados

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Com avanço de 4,3% do PIB no 3º trimestre e núcleo da inflação resistente a 3,3%, a economia americana mostra força inesperada. O cenário reforça a cautela do Fed e eleva para 98% as apostas de nova alta de juros em dezembro. Saiba o que esperar das decisões do banco central americano.

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A economia dos Estados Unidos cresceu acima do esperado no terceiro trimestre, enquanto a inflação medida pelo índice de preços de despesas de consumo pessoal (PCE, na sigla em inglês) voltou a mostrar sinais de persistência em outubro.

A combinação dos indicadores reforça a cautela em relação aos próximos passos do Federal Reserve (Fed), em um cenário de atividade econômica resiliente e inflação ainda distante da meta de 2% do banco central americano.

O Produto Interno Bruto (PIB) americano avançou 4,3% em termos anualizados no terceiro trimestre de 2026, segundo a segunda estimativa divulgada nesta quarta-feira, 25. O resultado ficou acima da expansão de 2,2% registrada no segundo trimestre e superou a expectativa do mercado, de 3,5%. A primeira leitura para o período apontava crescimento de 3,4%.

A revisão para cima refletiu contribuições positivas do consumo das famílias, dos investimentos empresariais e dos gastos do governo, parcialmente compensadas pela queda das exportações. As vendas finais reais ao setor privado doméstico, indicador que reúne consumo e investimento fixo privado, avançaram 5,8%, sinalizando uma demanda interna mais forte do que a sugerida pelo resultado geral do PIB.

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Rafael Rondinelli, economista da MAG Investimentos, avalia que os números reforçam a resiliência da economia americana. Segundo ele, a revisão do PIB foi impulsionada principalmente pelos investimentos em software e pelo consumo de bens.

Inflação continua acima da meta

No campo dos preços, o PCE cheio subiu 0,3% em outubro na comparação mensal, desacelerando em relação à alta de 0,5% registrada em setembro. No acumulado de 12 meses, porém, o indicador acelerou de 3,6% para 3,8%, em linha com as expectativas do mercado.

O núcleo do PCE, que exclui os preços mais voláteis de alimentos e energia, avançou 0,3% no mês, repetindo o resultado de setembro. Em 12 meses, entretanto, a alta passou de 3,1% para 3,3%, acima da projeção dos economistas, de 3,2%.

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Para Tomás Roque, analista sênior de alocação e inteligência da Avenue, os números reforçam a percepção de que a inflação americana permanece acima do esperado e distante da meta perseguida pelo banco central. O resultado aumenta a cautela em relação à trajetória dos juros e reduz o espaço para cortes nas próximas reuniões, incluindo a de dezembro.

Os analistas chamam atenção para a aceleração do núcleo na comparação anual. Embora o PCE cheio tenha vindo em linha com as projeções, o avanço do indicador subjacente para 3,3% sugere que as pressões inflacionárias podem estar se espalhando para além dos componentes de energia. A inflação americana permanece acima da meta de 2% há mais de cinco anos, o que mantém o desafio para a política monetária do Fed.

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A divulgação também mostrou sinais de moderação no consumo. Os gastos pessoais, descontada a inflação, ficaram praticamente estáveis em outubro, após o desempenho mais forte observado no trimestre anterior. Em termos nominais, as despesas das famílias avançaram 0,3%.

Na avaliação de Luca Girardi, analista de investimentos da Nomad, a desaceleração do PCE cheio na margem foi influenciada pelos componentes de alimentos e energia, enquanto o núcleo manteve alta de 0,3% pelo terceiro mês consecutivo. A renda pessoal, por sua vez, cresceu 0,7% no período, acima da expectativa de 0,4%, parcialmente impulsionada por pagamentos pontuais relacionados ao Medicare.

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Juros no radar

A combinação de crescimento econômico mais forte e inflação persistente aumenta a atenção dos investidores sobre a próxima decisão do Federal Reserve, marcada para os dias 8 e 9 de dezembro. No mercado, as apostas passaram a apontar probabilidade de 98% de uma elevação de 0,25 ponto percentual na taxa básica de juros.

Para Vinicius Flores, gestor de investimentos e sócio da Stratton Capital, o resultado do PIB surpreendeu positivamente por mostrar que famílias e empresas continuam sustentando o crescimento mesmo diante do encarecimento de itens como alimentos, gasolina e transporte. Ele também destaca a continuidade dos investimentos em inteligência artificial como um fator de sustentação da atividade.

Na avaliação do gestor, a inflação também trouxe uma surpresa negativa. Flores atribui parte das pressões recentes ao avanço dos preços da gasolina e do diesel em meio ao conflito no Irã, com possibilidade de repasse dos custos para outros preços ao longo do primeiro trimestre de 2027.

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O executivo projeta uma elevação de 0,25 ponto percentual nos juros americanos em dezembro e outra alta ao longo de 2027, o que levaria a taxa dos Fed Funds a 4,50%.