Agenda: Semana terá PIB do Brasil e payroll dos EUA
Indicadores de atividade, emprego e inflação movimentam os mercados, com destaque também para dados da indústria brasileira e da UE
A agenda econômica da semana será marcada pela divulgação de indicadores importantes para avaliar o ritmo da atividade econômica no Brasil e no exterior.
No cenário doméstico, o destaque fica para o Produto Interno Bruto (PIB) do terceiro trimestre, que deve ajudar a dimensionar o desempenho da economia brasileira, além dos dados de emprego do Caged, da produção industrial e do Boletim Focus, que reúne as projeções do mercado para os principais indicadores econômicos.
No exterior, os investidores acompanham uma bateria de indicadores de atividade, com a divulgação dos índices de gerentes de compras (PMIs) industriais e de serviços de economias como Estados Unidos, China, zona do euro e Reino Unido.
Nos Estados Unidos, também entram no radar o relatório de emprego da ADP, a abertura de vagas pelo Jolts e o payroll, principal indicador do mercado de trabalho americano. Na zona do euro, a inflação ao consumidor (CPI), os preços ao produtor (PPI) e o discurso de Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu (BCE), também estarão no foco dos mercados.
Confira a agenda completa
Segunda-feira (30)
8h25 – Brasil – Boletim Focus
8h30 – Brasil – Balanço orçamentário
14h30 – Brasil – Caged
20h30 – Japão – Taxa de desemprego
21h30 – Japão – PMI Industrial
22h45 – China – PMI Industrial
Terça-feira (1º)
6h – Zona do euro – PMI Industrial
6h30 – Reino Unido – PMI Industrial
7h – Zona do euro – CPI
10h – Brasil – PMI Industrial
11h45 – EUA – PMI Industrial
12h – EUA – Jolts
Quarta-feira (2)
5h – Brasil – IPC-Fipe
5h40 – Zona do euro – Discurso de Christine Lagarde (BCE)
7h – Zona do euro – Taxa de desemprego
9h – Brasil – PIB
10h15 – EUA – Relatório ADP
14h30 – Brasil – Fluxo Cambial Estrangeiro
21h30 – Japão – PMI de Serviços
22h45 – China – PMI de Serviços
Quinta-feira (3)
6h – Zona do euro – PMI de Serviços e Composto
6h30 – Reino Unido – PMI de Serviços e Composto
7h – Zona do euro – PPI
9h – Brasil – Produção Industrial
10h – Brasil – PMI de Serviços e Composto
10h30 – EUA – Pedidos semanais de seguro-desemprego
11h45 – EUA – PMI de Serviços e Composto
Sexta-feira (4)
7h – Zona do euro – Vendas no varejo
10h30 – EUA – Payroll
15h – Brasil – Balança comercial