Notícias e análises sobre o que movimenta a economia e os mercados

Notícias e análises sobre o que movimenta a economia e os mercados

A agenda econômica da semana será marcada pela divulgação de indicadores importantes para avaliar o ritmo da atividade econômica no Brasil e no exterior.

No cenário doméstico, o destaque fica para o Produto Interno Bruto (PIB) do terceiro trimestre, que deve ajudar a dimensionar o desempenho da economia brasileira, além dos dados de emprego do Caged, da produção industrial e do Boletim Focus, que reúne as projeções do mercado para os principais indicadores econômicos.

No exterior, os investidores acompanham uma bateria de indicadores de atividade, com a divulgação dos índices de gerentes de compras (PMIs) industriais e de serviços de economias como Estados Unidos, China, zona do euro e Reino Unido.

Nos Estados Unidos, também entram no radar o relatório de emprego da ADP, a abertura de vagas pelo Jolts e o payroll, principal indicador do mercado de trabalho americano. Na zona do euro, a inflação ao consumidor (CPI), os preços ao produtor (PPI) e o discurso de Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu (BCE), também estarão no foco dos mercados.

Confira a agenda completa

Segunda-feira (30)

8h25 – Brasil – Boletim Focus

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8h30 – Brasil – Balanço orçamentário

14h30 – Brasil – Caged

20h30 – Japão – Taxa de desemprego

21h30 – Japão – PMI Industrial

22h45 – China – PMI Industrial

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Terça-feira (1º)

6h – Zona do euro – PMI Industrial

6h30 – Reino Unido – PMI Industrial

7h – Zona do euro – CPI

10h – Brasil – PMI Industrial

11h45 – EUA – PMI Industrial

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12h – EUA – Jolts

Quarta-feira (2)

5h – Brasil – IPC-Fipe

5h40 – Zona do euro – Discurso de Christine Lagarde (BCE)

7h – Zona do euro – Taxa de desemprego

9h – Brasil – PIB

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10h15 – EUA – Relatório ADP

14h30 – Brasil – Fluxo Cambial Estrangeiro

21h30 – Japão – PMI de Serviços

22h45 – China – PMI de Serviços

Quinta-feira (3)

6h – Zona do euro – PMI de Serviços e Composto

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6h30 – Reino Unido – PMI de Serviços e Composto

7h – Zona do euro – PPI

9h – Brasil – Produção Industrial

10h – Brasil – PMI de Serviços e Composto

10h30 – EUA – Pedidos semanais de seguro-desemprego

11h45 – EUA – PMI de Serviços e Composto

Sexta-feira (4)

7h – Zona do euro – Vendas no varejo

10h30 – EUA – Payroll

15h – Brasil – Balança comercial