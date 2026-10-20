Liderança além das fronteiras

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Álvaro Pinheiro de Moura transformou sua paixão por informática em uma notável jornada profissional. De Natal ao Canadá, enfrentou desafios como imigrante, adaptando-se a uma nova cultura e idioma. Sua persistência o levou de um recomeço humilde a posições de liderança executiva em grandes organizações de TI, deixando um legado de superação e inovação. Sua história é um exemplo de resiliência e amadurecimento profissional.

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Álvaro Pinheiro de Moura nasceu em Natal, no Rio Grande do Norte, em 1979. É filho de Eduardo Pinheiro de Moura, médico, e de Nair Pinheiro de Moura, assistente social. Seu pai desejava que seguisse seus passos na Medicina e se tornasse cirurgião cardíaco. Álvaro chegou a se preparar para o vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mas os planos começaram a mudar quando sua mãe comprou o primeiro computador da família. O contato com a informática despertou um interesse que acabaria direcionando sua trajetória profissional. Aos 18 anos, fundou duas empresas no setor, iniciando sua experiência como empreendedor. Em 1997, ingressou no curso de Sistemas de Informação da Universidade Potiguar, aprofundando os conhecimentos em uma área na qual já havia começado a atuar.

Após concluir a graduação, em 2000, planejava morar em São Paulo e fazer um MBA em Marketing. Entretanto, uma oportunidade profissional em Brasília, apresentada por seu sogro, Eri Rodrigues Varela, mudou seus planos. Ingressou na Poliedro Informática como analista de suporte, atuando em um contrato de prestação de serviços para o Governo do Distrito Federal. Era a primeira vez que moraria longe dos pais e contou com o acolhimento do sogro nessa nova etapa. Em 2002, iniciou o mestrado na Universidade de Brasília (UnB) e passou a lecionar no ensino superior. Concluiu o mestrado em 2005, conciliando o trabalho durante o dia com as aulas à noite. Entre 2006 e 2008, ampliou sua formação com um MBA em Tecnologia da Informação na Fundação Getulio Vargas. Foram oito anos vivendo em Brasília, período em que construiu sua independência e deu continuidade à carreira.

Recomeçar no Canadá: desafios e superação

No final de 2006, Álvaro começou a considerar a possibilidade de morar fora do Brasil, um desejo antigo que ganhou força após ler uma reportagem sobre a demanda por profissionais qualificados no Canadá e assistir a uma apresentação sobre Quebec na UnB. Após aproximadamente dois anos de processo de imigração, chegou com a família a Montreal, em março de 2009. Apesar do planejamento financeiro, os primeiros meses foram difíceis. Mesmo com mestrado, MBA e uma carreira construída no Brasil, incluindo experiências no serviço público e no ensino superior, enfrentava dificuldades com o francês e para encontrar trabalho em sua área. A família chegou a recorrer a um banco alimentar, situação que o fez recordar a preocupação de seu pai quando decidiu deixar o país.

Diante das dificuldades para encontrar trabalho, procurou apoio de uma organização voltada à integração profissional de imigrantes. Durante o atendimento, uma conselheira sugeriu que retirasse do currículo suas principais experiências e diplomas. Álvaro não aceitou apagar sua trajetória, mas compreendeu que precisava adaptar sua comunicação. Passou a registrar as perguntas das entrevistas por telefone, traduzi-las e treinar as respostas em francês com o auxílio do Google Tradutor. Por meio de um site de empregos, encontrou uma vaga na Momentum Technologies, empresa canadense de consultoria em Tecnologia da Informação (TI).

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Após uma entrevista a distância e outra presencial, para a qual intensificou seus estudos de francês, foi contratado em junho de 2009 como especialista em ITIL, metodologia de gestão de serviços de tecnologia. Apesar da experiência, sua fluência ainda limitada no idioma influenciou as condições da contratação, e ele recebeu uma remuneração equivalente à de um técnico de informática. Pouco depois, contou com a assistência do Service d’Orientation et d’Intégration des Immigrants au Travail (SOIIT), organização de apoio à integração profissional de imigrantes, na mudança com a família de Montreal para a cidade de Quebec, onde continuou trabalhando na Momentum Technologies até junho de 2010.

Durante seu primeiro ano de trabalho no Canadá, precisou aprimorar o francês e se adaptar às diferenças culturais. Também sentia a necessidade de demonstrar que os imigrantes tinham a mesma capacidade profissional dos canadenses. Essa experiência ampliou sua compreensão sobre a importância de respeitar diferentes origens no ambiente de trabalho.

Da reconstrução profissional à liderança executiva

Em julho de 2010, pouco mais de um ano depois de chegar ao Canadá, Álvaro ingressou na Prefeitura de Quebec como gerente de projetos de Tecnologia da Informação (TI). Embora tivesse experiência no Brasil, ainda precisava conquistar seu espaço profissional. Pediu ao gestor a oportunidade de liderar um projeto e assumiu a melhoria do processo de fornecimento de equipamentos tecnológicos para a segurança municipal. Após essa experiência, ele e sua equipe conduziram a migração do Microsoft Office 2003 para o Office 2010, trabalho que recebeu prêmios de melhor projeto do ano da Prefeitura.

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Em 2011, Michel Saint-Laurent, seu diretor de divisão, o incentivou a participar de um concurso público para uma posição de direção, demonstrando confiança em seu trabalho. Apesar dos obstáculos enfrentados durante a seleção, Álvaro foi aprovado e, em setembro daquele ano, assumiu a direção da Seção de Projetos da Divisão de Suporte aos Usuários de TI. Era mais uma etapa importante na reconstrução de sua carreira no Canadá.

Nos anos seguintes, ampliou suas responsabilidades em diferentes áreas da tecnologia. De 2017 a 2019, como diretor de divisão, passou a responder por investimentos e projetos tecnológicos, além de atuar na modernização dos sistemas municipais. Essas experiências ampliaram sua compreensão sobre a importância de conectar tecnologia às necessidades das pessoas e das organizações.

Em junho de 2019, assumiu a direção-geral de Recursos Informacionais da Sépaq, organização estatal responsável por parques nacionais e atividades de turismo ao ar livre em Quebec. Passou a integrar a equipe executiva e, em 2020, sua função alcançou o nível de vice-presidência. Um dos desafios foi modernizar a infraestrutura tecnológica de parques em regiões remotas. Ao longo de quatro anos, sua equipe cresceu de aproximadamente 35 para mais de 80 profissionais, avançando também na transformação digital da organização.

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Em março de 2024, Álvaro assumiu um novo desafio como vice-presidente principal de Tecnologia da Informação da CAA-Québec, organização centenária que atua em seguros, turismo e assistência rodoviária. Seu trabalho passou a ser aproximar a tecnologia e as necessidades dos negócios, conduzindo, ao lado da equipe, iniciativas de modernização e transformação digital. Desde então, foram entregues a primeira fase da reformulação da plataforma de relacionamento com clientes e mais de dez projetos estruturantes, além da ampliação da equipe de 75 para 90 profissionais. A organização também avançou em áreas estratégicas, como inteligência artificial e cibersegurança.

O amadurecimento de uma liderança

A experiência no Canadá também transformou a maneira de Álvaro exercer a liderança. No início de sua trajetória profissional no país, adotou uma postura mais incisiva, pois sentia a necessidade de conquistar seu espaço. Com o tempo, aprendeu a equilibrar firmeza e diplomacia, sem abrir mão dos princípios. Compreendeu que respeitar as diferenças, ouvir outras opiniões e reconhecer os próprios erros são atitudes fundamentais para construir relações profissionais sólidas.

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Ao longo dessa trajetória, contou com o apoio da esposa, Erisa, que o ajudou a encontrar equilíbrio diante das dificuldades. As experiências vividas em outro país exigiram perseverança e influenciaram sua forma de liderar. Hoje, valoriza profissionais que questionam suas decisões e apresentam perspectivas diferentes. Costuma dizer à equipe que não deseja pessoas que apenas concordem com ele. Acredita que liderar não significa ter todas as respostas, mas saber ouvir, reconhecer as contribuições de cada profissional e criar condições para que todos possam desenvolver seu potencial.

Uma mensagem para as próximas gerações

Ao refletir sobre sua trajetória, Álvaro reconhece os desafios e aprendizados que marcaram sua caminhada. Costuma dizer que é apenas a ponta do iceberg, pois por trás de cada conquista existem pessoas que contribuíram para essa construção.

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Aos jovens que estão iniciando suas carreiras, deixa uma mensagem: não tenham medo de recomeçar ou seguir caminhos diferentes dos planejados. Para ele, investir na educação, preservar os princípios e manter a disposição para aprender são atitudes fundamentais. Acredita que o sucesso não se resume aos cargos conquistados, mas também à contribuição que podemos deixar na vida de outras pessoas. Esse é o legado que deseja construir.