Pix começa a aposentar o débito automático no Brasil

Ler Resumo





O Pix Automático passou a ser obrigatório desde janeiro de 2026 para certas operações de débito interbancário, marcando uma transição importante no sistema financeiro. As novas regras do Banco Central buscam centralizar pagamentos recorrentes na infraestrutura do Pix, exigindo autorização do cliente para cada cobrança e redefinindo o futuro do débito automático tradicional.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O tradicional débito automático começou a perder espaço no sistema financeiro brasileiro. Desde janeiro de 2026, o Pix Automático passou a ser obrigatório em determinadas operações de débito interbancário nas quais o destinatário final dos recursos é uma empresa ou entidade não autorizada a funcionar pelo Banco Central.

A mudança decorre de regras aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central. Na prática, o modelo baseado em convênios entre empresas e diferentes bancos começa a ser substituído pela infraestrutura do Pix. As instituições tiveram até 1º de janeiro de 2026 para adequar contratos e autorizações de débito às novas regras. Tributos, serviços públicos e planos de saúde têm prazo até janeiro de 2027.

Para o consumidor, porém, a mudança não significa uma transferência automática das cobranças. O débito automático e o Pix Automático funcionam de forma independente. Para que uma cobrança recorrente seja realizada pelo Pix, o cliente precisa autorizar a operação no aplicativo de sua instituição financeira. Depois disso, os pagamentos seguintes podem ocorrer automaticamente, de acordo com as condições autorizadas.

O débito em conta não desaparece por completo, especialmente quando as contas debitada e creditada estão na mesma instituição. Ainda assim, a regulamentação coloca o Pix no centro do mercado de pagamentos recorrentes e reduz progressivamente o espaço do débito automático interbancário tradicional.