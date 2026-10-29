Itaú e JHSF ampliam benefícios para clientes até 2030

O Itaú e a JHSF renovaram até 2030 a parceria que oferece benefícios a clientes dos segmentos Personnalité e Private Bank. Iniciado em 2023, o acordo foi ampliado para incluir empreendimentos da JHSF, como o Shopping Cidade Jardim, o Boa Vista Village e hotéis e restaurantes Fasano.

Na hotelaria, estão previstas condições diferenciadas em unidades Fasano no Brasil e no exterior. Entre as vantagens estão bebida de boas-vindas, possibilidade de entrada antecipada e saída estendida, além de massagens e terceira noite de cortesia em hotéis selecionados.

A parceria também contempla experiências gastronômicas, menus especiais de aniversário, isenção de taxa de rolha em restaurantes participantes e benefícios em unidades Fasano de destinos como Nova York e Punta del Este.

Para compras e lazer, a lista inclui serviço de manobrista gratuito em shoppings selecionados, atendimento de personal shopper e condições especiais para associação ao São Paulo Surf Club. A previsão é incorporar empreendimentos futuros, como o Fasano Miami.

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As vantagens e condições de acesso variam conforme o estabelecimento e o relacionamento do cliente com o banco. No Personnalité, a parceria integra o programa Minhas Vantagens.