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Economia

Itaú e JHSF ampliam benefícios para clientes até 2030

Parceria inclui vantagens em hotéis Fasano, restaurantes, shoppings e clubes no Brasil e no exterior

Por Equipe Faria Lima News 29 out 2026, 13h43
Vista aérea de um complexo de edifícios modernos e brancos, com telhados planos e detalhes em cinza, cercado por vegetação exuberante e palmeiras. Ao centro, uma grande lagoa artificial de água azul-turquesa com ondas, simulando uma praia, e uma faixa de areia clara. Ao fundo, campos verdes e um condomínio de casas. O céu está claro e ensolarado
Boa Vista Village, da JHSF (JHSF/Divulgação)
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Itaú e JHSF ampliam benefícios para clientes até 2030 Priorize VEJA no Google

O Itaú e a JHSF renovaram até 2030 a parceria que oferece benefícios a clientes dos segmentos Personnalité e Private Bank. Iniciado em 2023, o acordo foi ampliado para incluir empreendimentos da JHSF, como o Shopping Cidade Jardim, o Boa Vista Village e hotéis e restaurantes Fasano.

Na hotelaria, estão previstas condições diferenciadas em unidades Fasano no Brasil e no exterior. Entre as vantagens estão bebida de boas-vindas, possibilidade de entrada antecipada e saída estendida, além de massagens e terceira noite de cortesia em hotéis selecionados.

A parceria também contempla experiências gastronômicas, menus especiais de aniversário, isenção de taxa de rolha em restaurantes participantes e benefícios em unidades Fasano de destinos como Nova York e Punta del Este.

Para compras e lazer, a lista inclui serviço de manobrista gratuito em shoppings selecionados, atendimento de personal shopper e condições especiais para associação ao São Paulo Surf Club. A previsão é incorporar empreendimentos futuros, como o Fasano Miami.

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As vantagens e condições de acesso variam conforme o estabelecimento e o relacionamento do cliente com o banco. No Personnalité, a parceria integra o programa Minhas Vantagens.

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