O golpe baixo dado por Paulo Guedes para ajudar Bolsonaro na reta final

A sucessão de golpes baixos vistos com frequência nos embates entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente Jair Bolsonaro chegou ao debate econômico nesta reta final da campanha. Nesta quarta-feira, o ministro da Economia, Paulo Guedes, comentou a regra do teto de gastos, aprovada durante o governo do ex-presidente Michel Temer. E o fez debochando do ex-ministro Henrique Meirelles.

Durante uma palestra em Minas Gerais, Guedes disse que o governo furou o teto de gastos porque o mecanismo “foi mal construído”. Até aí, tudo bem. Críticas são parte da democracia e o ministro da Economia tem todo o direito à sua opinião. Afinal, o próprio Meirelles fala em criar exceções à norma. Mas Guedes foi além. Ao dizer que Meirelles “nem economista é”, emendou: “Ele fez um teto, passou anos falando ‘oh, porque estão furando meu teto’ (imitando a pronúncia do ex-ministro). Ele fala empolado, né?”

Embora haja muita descrença no núcleo central da campanha petista, Meirelles é citado de tempos em tempos como um possível ministro do ex-presidente Lula na área econômica. Nas conversas privadas, o petista fala em desmembrar o Ministério da Economia e recriar as pastas da Fazenda e do Planejamento. Lula é crítico declarado do teto de gastos e já avisou que vai rever a norma se eleito.

