A vez de Roberto Campos Neto falar

Deve ser analisado amanhã na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado um requerimento para que Roberto Campos Neto seja convidado a dar explicações sobre a política monetária praticada pelo Banco Central. A votação ocorre num momento em que o PT segue fazendo o que pode para manter em alta a polêmica sobre a alta taxa de juros, com a aproximação da próxima reunião do Copom.

Se o requerimento for aprovado, o presidente do Banco Central não tem a obrigação de comparecer. Mas ele próprio vem dizendo nos bastidores que não vai se recusar a dar explicações. Campos Neto também vem mantendo contato constante com senadores que integram a CAE. Ainda não há data específica para sua ida ao Congresso, caso a ela se confirme. Mas espera-se que fique para o fim do mês.

