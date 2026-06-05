Poucas decisões revelam tanto sobre uma nação quanto a forma como ela administra suas crises. Nos momentos de prosperidade, as virtudes parecem abundantes e as escolhas parecem fáceis. É quando os ciclos se invertem que descobrimos se construímos instituições sólidas ou apenas convivemos, por algum tempo, com improvisações bem-sucedidas.

As grandes transformações institucionais raramente nascem em momentos de conforto. Instituições duradouras costumam ser filhas das crises que as precederam. O Brasil encontra-se diante de uma oportunidade semelhante.

O debate que hoje ocupa Brasília gira em torno da renegociação das dívidas do agronegócio e da possível utilização de recursos do Fundo Social do Pré-Sal. O governo resiste. O Congresso pressiona. Economistas alertam para o impacto fiscal. Representantes do setor alertam para os riscos de uma deterioração mais ampla do crédito rural. Como quase sempre ocorre no país, o debate rapidamente se divide entre os que enxergam um resgate injustificável e os que consideram o socorro inevitável.

Ambos os lados, no entanto, parecem subestimar a dimensão do problema.

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O agronegócio responde hoje por quase 30% da economia brasileira, emprega cerca de 28 milhões de pessoas e gera praticamente metade das exportações nacionais. Trata-se de um setor que movimenta algo próximo de 4 trilhões de reais por ano e que sustenta direta ou indiretamente milhares de municípios espalhados pelo território nacional. Quando uma engrenagem dessa magnitude entra em dificuldade, a discussão deixa de ser setorial e passa a ser estratégica.

A crise tampouco surgiu do nada. Durante mais de uma década, o Brasil promoveu uma extraordinária expansão do crédito rural. Recursos públicos e privados irrigaram o setor. Bancos ampliaram suas carteiras. O mercado de capitais aproximou investidores urbanos da produção agropecuária. Fabricantes de máquinas, empresas de insumos, gestores de fundos e tradings prosperaram acompanhando a expansão do campo brasileiro. O estoque de financiamento ligado ao agronegócio supera hoje 1,4 trilhão de reais.

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O produtor rural foi o tomador da dívida, mas certamente não foi o único beneficiário desse ciclo. Durante os anos de expansão, os ganhos foram distribuídos por toda a cadeia econômica. Agora que os preços das commodities recuaram, os custos acumulados dos últimos anos se tornaram mais visíveis e a liquidez desapareceu, as perdas começam igualmente a se distribuir. A inadimplência dos produtores rurais atingiu os maiores níveis da série histórica do Banco Central e o estoque de dívidas negativadas do setor já supera 50 bilhões de reais.

Por essa razão, considero um equívoco tratar a renegociação das dívidas rurais como simples privilégio setorial ou concessão política. O que está em jogo não é apenas o balanço patrimonial de produtores individuais. É a estabilidade de toda uma máquina responsável por parcela relevante da renda, do emprego, do crédito e das exportações brasileiras.

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Os críticos da proposta lembram corretamente que o Fundo Social foi criado para financiar o futuro. Criado em 2010 para receber parte das receitas geradas pelo petróleo do pré-sal, sua missão era transformar riqueza não renovável em investimentos permanentes capazes de beneficiar gerações futuras. A observação é correta e merece respeito.

Mas a maturidade de uma política pública não está em defender princípios abstratos enquanto a realidade se deteriora diante dos olhos. Está em reconhecer quando a preservação de um ativo estratégico nacional exige pragmatismo.

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Por isso considero legítima a utilização extraordinária desses recursos para reorganizar o passivo do setor. Não porque todos os produtores tenham sido prudentes. Não porque erros não tenham sido cometidos. E certamente não porque renegociações devam se transformar em rotina.

Seria, aliás, um erro histórico repetir o padrão que acompanha o crédito rural brasileiro há décadas. Desde a grande securitização das dívidas agrícolas de 1995, o país voltou repetidamente ao mesmo debate. A recorrência do problema sugere que temos tratado os sintomas com muito mais frequência do que as causas.

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Mas seria igualmente imperdoável desperdiçar esta crise.

Se os recursos do Fundo Social servirem apenas para alongar dívidas, transformaremos uma oportunidade histórica de reforma em mais um exercício de adiamento. O Brasil já não possui capacidade fiscal para financiar sozinho a expansão de um setor que se tornou grande demais para depender exclusivamente do Tesouro. O futuro do crédito rural dependerá cada vez mais da participação do mercado de capitais, dos investidores institucionais, das seguradoras e dos mecanismos privados de gestão de risco.

A solução não está em substituir recursos privados por recursos públicos, mas em utilizar uma quantidade limitada de capital público para ampliar a capacidade de mobilização do capital privado. Essa é precisamente a lógica que inspirou o Eco Invest Brasil, concebido para utilizar recursos públicos como instrumento de mitigação de riscos e atração de investimentos privados em escala muito superior ao valor originalmente aportado pelo Estado.

O mesmo princípio pode ser aplicado ao crédito rural. Em vez de financiar diretamente cada operação, o Estado deve concentrar seus esforços na construção de mecanismos capazes de absorver choques sistêmicos e reduzir riscos extraordinários. Um Fundo Garantidor do Agro, estruturado com governança profissional e participação dos produtores, das instituições financeiras e do próprio setor privado, teria potencial para desempenhar papel semelhante ao que o Fundo Garantidor de Créditos desempenha há décadas para o sistema bancário brasileiro. Não se trata de eliminar riscos nem de substituir o mercado. Trata-se de criar um ambiente em que o mercado possa assumir riscos com maior previsibilidade e segurança.

Talvez resida aí a verdadeira utilidade do Fundo Social. Não apenas evitar uma crise imediata, mas financiar a transição para uma arquitetura institucional capaz de sobreviver aos ciclos de preços, às mudanças de governo e às inevitáveis turbulências da economia global.

O Fundo Social foi criado para financiar o futuro. A ironia é que, gostemos ou não, uma parte importante do futuro do Brasil hoje passa pela solidez financeira do agronegócio. Utilizar esses recursos para preservar o sistema pode ser necessário. Utilizá-los para reconstruir o sistema é uma obrigação.

A renegociação das dívidas rurais pode ser necessária. O que já não admite adiamento é a construção do sistema que torne a próxima renegociação desnecessária.

Gustavo Diniz Junqueira é empresário e foi secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo