Paris para poucos: opções para fugir da multidão das Olimpíadas

Destino turístico número 1 do mundo, Paris recebeu no ano passado 47,5 milhões de visitantes, incluindo 25,9 milhões de estrangeiros. Neste ano, a capital francesa se prepara para receber 15 milhões de turistas apenas no período dos Jogos Olímpicos (26 de julho a 11 de agosto) e Paralímpicos (28 de agosto a 8 de setembro). Filas serão inevitáveis para quem visitar a cidade nessa época e quiser conhecer as atrações já normalmente cheias, como a Torre Eiffel, o Museu do Louvre e o Arco do Triunfo.

Para quem deseja fugir do burburinho e desfrutar de experiências mais exclusivas, existem diversas opções. Agências especializadas em turismo de luxo oferecem pacotes personalizados para atender às expectativas do público de alto padrão. O céu é o limite para quem não se importar em pagar mais para fugir da confusa horda de turistas. Uma agência de Paris, a Family Twist, oferece uma visita guiada ao Louvre em horário após o fechamento do museu para o público em geral. O passeio de noventa minutos, para quatro pessoas, custa cerca de 30 000 euros. O preço normal do ingresso no Louvre, que a cada dia recebe 30 000 visitantes, é de 22 euros por adulto.

Há agências de viagem brasileiras que também atuam nesse nicho, como a Teresa Perez Tours, com sede em São Paulo. Entre as sugestões da empresa está um tour privativo de um dia a Giverny e Versalhes, nos arredores de Paris. De manhã, os visitantes exploram o imponente Castelo de Versalhes. Após um almoço em Giverny, o passeio continua na casa e nos jardins de Monet, para conhecer locais icônicos que inspiraram o pintor impressionista. Esse pacote começa em 16 500 euros para um casal — o valor pode variar de acordo com a disponibilidade.

Para os amantes da gastronomia, a sugestão é participar de uma aula no instituto Le Cordon Bleu, uma experiência que acontece no Hôtel de la Marine, um palácio do século XVIII no centro de Paris. Os participantes podem explorar técnicas culinárias, criar acompanhamentos e molhos. O programa custa a partir de 1 240 euros para um casal (a aula é compartilhada com outras pessoas).

Os apaixonados por fragrâncias podem participar de um workshop de criação de perfumes com a perfumista Stéphanie Bakouche, que já colaborou com várias marcas de luxo. Por 5 780 euros o casal, Stéphanie realiza uma entrevista para criar uma fragrância personalizada. Para os fãs de moda, a sugestão é um tour privado para conhecer a trajetória da estilista Coco Chanel. O passeio inclui uma visita às suas primeiras lojas e termina no tradicional café do hotel Ritz. A partir de 1 000 euros por pessoa.

Já a Primetour, holding que inclui uma agência especializada em turismo de luxo, sugere uma visita VIP aos bastidores do Palais Garnier, onde os visitantes podem explorar as oficinas de figurinos e os cenários do célebre O Fantasma da Ópera — a história, baseada em um romance do escritor Gaston Leroux de 1910, é ambientada nessa suntuosa casa de ópera construída no século XIX. Outra sugestão é um tour exclusivo a Versalhes organizado pelo luxuoso hotel Le Grand Contrôle, que oferece acesso privilegiado aos jardins do palácio e uma refeição gourmet assinada pelo estrelado chef Alain Ducasse. Os valores dos passeios só são fornecidos sob consulta — de acordo com a Primetour, os preços variam conforme a data, o horário, o número de participantes e a curadoria realizada em cada caso.

Publicado em VEJA, maio de 2024, edição VEJA Negócios nº 2