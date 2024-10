Quais as frutas mais saudáveis?

As frutas são ricas em nutrientes e fontes de vitaminas, minerais, fibras, água e antioxidantes. Também promovem a boa digestão, regulam o trânsito intestinal e proporcionam saciedade, além de contribuir para a hidratação do organismo. Seu consumo regular também auxilia na redução de doenças crônicas, na prevenção de obesidade e de doenças neurodegenerativas.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) aponta que as frutas mais consumidas pelos brasileiros são banana, maçã, laranja, mamão, manga, açaí, melancia, tangerina, abacaxi e uva. No entanto, a escolha das frutas deve ser individualizada, considerando as necessidades de cada pessoa.

De acordo com a nutricionista Glaucia Medeiros, diretora da Associação Brasileira de Nutrição, pessoas com diabetes devem moderar o consumo de frutas com alto índice glicêmico, como a manga, a banana e as uvas. Opções como morango, ameixa, maracujá, goiaba, abacate, maçã, pera, laranja com bagaço e pêssego são mais adequadas para o controle da glicemia.

Frutas como limão, acerola, tangerina e kiwi possuem propriedades anti-inflamatórias e são benéficas para as vias respiratórias. Já mamão, abacaxi e ameixa auxiliam no funcionamento intestinal. O importante é diversificar, com apoio profissional, como diz Glaucia. “É fundamental consultar um nutricionista sobre quais frutas incluir ou evitar na dieta”, recomenda a doutora.

Publicado em VEJA, outubro de 2024, edição VEJA Negócios nº 7