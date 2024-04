Estudo mostra que a saída da zona de conforto gera bem-estar

Quem pratica atividades físicas costuma ter seus exercícios preferidos. Há outros que são detestados. Acontece que eles estão entre os que mais trazem benefícios — e não apenas para o corpo. Como aponta um estudo realizado pela Universidade Stanford, nos Estados Unidos, e publicado no Journal of Positive Psychology, sair da zona de conforto provoca bem-estar. A pesquisa avaliou o grau de satisfação de dois grupos de voluntários. Um deles manteve as atividades físicas rotineiras, enquanto o outro foi incentivado a encarar novas práticas. Após duas semanas, observou-se que o grau de satisfação era maior entre as pessoas que conseguiram realizar atividades mais desafiadoras.

Publicado em VEJA, abril de 2024, edição VEJA Negócios nº 1