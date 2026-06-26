ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Imagem Blog

Alexandre Schwartsman

Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Economista, ex-diretor do Banco Central
Economia

O Teorema de Mencken

Proposta de elevar a meta de inflação ignora a reação do público

Por Alexandre Schwartsman 26 jun 2026, 06h00 | Atualizado em 26 jun 2026, 10h43
Regulação: participantes do mercado aguardam regras que o Banco Central está preparando
Banco Central (Rodrigo de Oliveira/.)
Continua após publicidade
O Teorema de Mencken Priorize VEJA no Google

Paul Krugman popularizou a expressão “ideias zumbis”: aquelas que são repetidamente refutadas, enterradas com todas as honras (ou, no caso, sem elas) e, apesar disso, insistem em voltar à vida. No Brasil, um dos espécimens mais conhecidos é a proposta de elevar a meta de inflação para supostamente reduzir a taxa de juros.

A ideia, aliás, volta a ganhar simpatizantes sempre que a Selic permanece elevada por tempo demais. O raciocínio parece irresistível. Como a inflação brasileira ainda carregaria traços da velha inércia herdada da hiperinflação, seria excessivamente custoso trazê-la para a meta atual de 3%. Bastaria, então, elevar a meta para algo mais próximo da realidade, digamos, 4% ou 5%. Uma simples canetada resolveria o problema, permitindo a queda dos juros, estimulando a atividade e ainda reduzindo o custo da dívida pública. O plano tem a elegância das soluções simples. Infelizmente a economia costuma aparecer no meio do caminho.

É verdade que a inflação continua acima do desejável. Todavia, mais importante, não se trata apenas de gasolina ou petróleo. As medidas de núcleo de inflação, aquelas que procuram captar a tendência mais persistente dos preços, assim como os preços dos serviços, também aceleraram. Há, portanto, um problema inflacionário mais amplo e profundo do que um simples choque passageiro.

“Aceitar uma taxa maior levaria ao oposto do que é prometido: juros mais altos, e não mais baixos”

Continua após a publicidade

É nesse contexto que surge a tentação: se a inflação gira em torno de 5%, por que não admitir oficialmente algo parecido e encerrar a discussão? Porque as pessoas não são átomos num experimento; costumam reagir quando informações novas aparecem e são devidamente aprendidas.

Siga

Quando a meta de inflação sobe, as expectativas naturalmente sobem junto. Empresas passam a reajustar preços prevendo uma inflação maior; trabalhadores tentam preservar o poder de compra pedindo salários mais altos; investidores exigem retornos maiores. Em suma, a inflação futura incorpora a mudança do presente. E surge então uma inconveniência: se a inflação sobe, o Banco Central precisa responder. Mesmo sob a hipótese heroica de credibilidade perfeita, a autoridade monetária não pode simplesmente ignorar a aceleração dos preços. A consequência é o oposto do que foi prometido: juros mais altos, e não mais baixos.

Continua após a publicidade

A situação é ainda menos favorável no mundo real. Afinal, as expectativas de inflação para horizontes mais longos já se encontram acima da meta. Se ela for alterada hoje, por que não poderia ser modificada novamente amanhã? Se uma canetada resolveu o problema uma vez, outra talvez seja necessária no futuro. O risco aumenta e a inflação incorpora mais uma dose de desconfiança. Em outras palavras, mudar a meta não elimina a necessidade de convencer o público. Apenas torna a tarefa mais difícil.

Há quem imagine que a economia funcione como um videogame, em que basta alterar uma configuração no menu para mudar o comportamento da realidade. Infelizmente, os agentes econômicos leem decretos, acompanham notícias e, sobretudo, aprendem.

Continua após a publicidade

H. L. Mencken observou que, para todo problema complexo, existe sempre uma solução simples, elegante e completamente errada. Mais de um século depois, seu teorema continua em plena vigência por estas bandas.

Publicado em VEJA de 26 de junho de 2026, edição nº 3001

Publicidade
TAGS:
Economia
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).