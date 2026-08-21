ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Imagem Blog

Alexandre Schwartsman

Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Economista, ex-diretor do Banco Central
Economia

No limite

O modelo de crescimento da economia está se esgotando

Por Alexandre Schwartsman 21 ago 2026, 06h00 | Atualizado em 21 ago 2026, 09h33
Edifício-Sede do Banco Central do Brasil em Brasília
Edifício-Sede do Banco Central do Brasil em Brasília (Reprodução/VEJA)
Continua após publicidade
No limite Priorizar nos meus resultados Google

Não é de hoje que me preocupa a sustentabilidade do crescimento brasileiro, ancorado na expansão do consumo das famílias, que responde por algo como 70% do aumento do PIB entre 2021 e 2025, seguido (de longe) pelo consumo do governo (aproximadamente 20%) e ainda mais de longe pelo investimento (os 10% que faltam).

São duas ordens de preocupação. A primeira, já explorada aqui, diz respeito ao uso cada vez mais intenso dos recursos disponíveis, sem elevação da produtividade que permita a continuidade do processo. Esgotada a disponibilidade de mão de obra ociosa, não há como manter o ritmo de crescimento sem a colaboração preciosa do aumento do produto por hora trabalhada, o convidado de honra no festim, mas que não tem dado as caras há muito tempo.

Já a segunda diz respeito às forças que levam ao aumento do consumo, ambas oriundas de iniciativas do governo. Por um lado, a expansão do gasto público, principalmente o federal. Ainda que o Tesouro tenha conseguido aumentar a arrecadação, líquida de transferências a estados e município, em 280 bilhões de reais entre 2022 e os doze meses até junho de 2026, as despesas cresceram ainda mais, 485 bilhões, com valores expressos em reais a preços de junho deste ano.

Siga

“O que se percebe é a forte elevação do endividamento do governo e das famílias na origem do consumo”

Continua após a publicidade

Destes, 270 bilhões de reais se referem a maiores transferências a famílias (previdência, BPC, Bolsa Família, abono e seguro-desemprego), que ajudaram a impulsionar o consumo, mas às custas de piora do resultado primário do Tesouro, pouco mais de 200 bilhões de reais nesse intervalo. Nesse ambiente, a dívida saltou de 72% para 82% do PIB, impulsionando também as taxas de juros.

O outro vetor do aumento do consumo se origina dos fortes estímulos ao crédito, para “fazer a economia girar”, nas palavras do presidente. A contrapartida é o aumento da dívida das famílias, em particular o comprometimento da renda com pagamento de juros e principal. Não por outro motivo, a inadimplência nesse segmento é a maior da série histórica. Não deveria ser surpresa o surgimento de problemas nos segmentos mais expostos à saúde financeira do consumidor, em particular no varejo.

Continua após a publicidade

O que se percebe hoje, portanto, é a forte elevação do endividamento do governo e das famílias na origem do crescimento do consumo. Ainda que não haja um patamar mágico, que demarcaria a fronteira entre o sustentável e o insustentável, deve ficar claro que em nenhum dos casos o processo pode seguir indefinidamente.

Não há, portanto, como manter esse modelo de crescimento. Seja pelo seu efeito em termos de superaquecimento da economia (portanto, inflação), seja pelo aumento do risco associado ao endividamento público, ele acaba se materializando em taxas reais de juros que nem o setor público, nem o setor privado tem condições de suportar por muito mais tempo. Não se trata de uma decisão do BC — aliás, hoje sob comando de 100% de indicados pelo atual governo —, mas, sim, de resultado de políticas em última análise insustentáveis.

Continua após a publicidade

Os limites do modelo estão claros. O que não está claro é a disposição do governo que será eleito para alterar o quadro atual, sobretudo porque fazê-lo exigirá explicar à população que não há crescimento sustentável baseado na expansão permanente das dívidas do governo e das famílias.

Publicado em VEJA de 21 de agosto de 2026, edição nº 3009

Publicidade
TAGS:
Banco Central
Economia
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Básico

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 67% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).