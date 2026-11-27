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Sinais de esgotamento na demanda das famílias e piora na atividade econômica acendem o alerta de recessão no Brasil. O descontrole nas contas públicas e a alta dos juros ameaçam repetir os erros de crises passadas. Leia a análise completa sobre os rumos e perigos para a economia nacional.

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A economia tem emitido sinais inquietantes. O IBC-Br, Índice de Atividade Econômica do Banco Central, registrou queda no terceiro trimestre, de 0,9%, e aponta para nova retração no final do ano. Ao mesmo tempo, as projeções dos analistas para o produto interno bruto têm caído de forma persistente, tanto para este ano como, principalmente, para o próximo, e o próprio Ministério da Fazenda, otimista por força de ofício, recentemente reduziu suas previsões. Muito disso reflete o desempenho do consumo, que já havia registrado queda no segundo trimestre, fenômeno que deve ter se repetido no terceiro, dada a contração das vendas no varejo. O endividamento das famílias, cujo serviço consome quase um terço de sua renda, tem pesado, como sugere a inadimplência em níveis recordes.

A elevação recente da taxa real de juros, por força da preocupação com o crescimento da dívida pública, reforça essa tendência, afetando adicionalmente o investimento. No conjunto da obra, a demanda doméstica — motor de expansão da economia nos últimos anos — dá mostras de esgotamento. Nesse contexto, há risco que a economia esteja em recessão. Em relatório recente da consultoria, nosso economista-chefe, Diego Brandão, estima em cerca de 15% a chance de que já nos encontrássemos em processo recessivo no terceiro trimestre. Caso se confirme a queda da atividade no quarto trimestre, essa estimativa pode passar de 40%.

Não sabemos também que tipo de recessão poderia se materializar. A maioria delas no Brasil, seis das nove registradas pelo Comitê da Datação de Ciclos Econômicos (Codace), foi curta e/ou rasa; em apenas três delas o PIB caiu cerca de 8% e a recuperação demorou mais de um ano.

“Como em 2014-2016, governos petistas podem se mostrar incapazes de dar respostas ao desafio fiscal”

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No caso, o que me preocupa é o risco de uma recessão “típica” evoluir para uma “patológica”, como ocorrido entre 2014 e 2015. Naquele momento havia uma recessão já em curso: o PIB caíra 1% entre o primeiro e o último trimestre do ano. Todavia, entre o final de 2014 e o de 2016 a retração se acentuou, atingindo 7%, fazendo com que a taxa de desemprego quase dobrasse no período (de 7% para 13%). Embora o PT atribua a crise ao ajuste fiscal que teria sido promovido pelo então ministro da Fazenda, Joaquim Levy (que teria conseguido causá-la nove meses antes de tomar posse), meu entendimento é outro. O colapso da atividade resultou da inépcia, principalmente política, de produzir respostas para o desafio fiscal da época.

Assim, a taxa real de juros para dez anos atingiu cerca de 7,5% ao ano, arrastando consigo a demanda e a economia, embora o juro americano se mantivesse estável abaixo de 1%. Dito de outra forma, a elevação do juro parece ter sido um fenômeno puramente doméstico e associado à questão fiscal, ou seja, elevação de risco.

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Há paralelos preocupantes entre aquele período e os dias atuais. Em ambos os casos, governos petistas se mostraram incapazes para ajustar a política econômica ao desafio das contas públicas. Se a piora das contas públicas voltar a elevar o prêmio de risco como em 2015 e 2016, os juros longos subirão a partir de um patamar já alto. Com consumo e investimento perdendo força, esse aperto pode transformar uma contração breve numa recessão muito mais profunda.

Publicado em VEJA de 27 de novembro de 2026, edição nº 3023