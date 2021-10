Ricardo Amaral x Omar Peres: ‘Reis da noite’ do Rio estão em guerra

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ex-sócios na fugaz ressurreição do Hippopotamus – a lendária boate de Ipanema que reabriu em 2017 para fechar de vez menos de dois anos depois – os empresários Ricardo Amaral e Omar Peres, o Catito, veem-se agora em lados opostos de uma disputa que, ao que tudo indica, não será resolvida amigavelmente.

Dono do Bar Lagoa e do La Fiorentina, tradicionais endereços da boemia carioca, Catito acusa Ricardo – uma das figuras mais conhecidas da noite do Rio e ex-proprietário de restaurantes e boates como Sucata, Banana Café, Mamão com Açúcar, Gattopardo e Resumo da Ópera – de não honrar com sua parte no pagamento de ações trabalhistas movidas por ex-funcionários do Hippopotamus (Hippo, para os íntimos).

“Ricardo é tão responsável quanto eu por todas essas ações e seu patrimônio e o espólio de Gisela Amaral (de quem Amaral é viúvo) têm ativos suficientes para cobrir todas as dívidas. Já acionei meu advogado e vamos discutir tudo na Justiça”. Procurado por VEJA, Ricardo Amaral não se pronunciou até a publicação desta reportagem.