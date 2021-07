Vendas no varejo sobem 9,5% em junho, segundo a Cielo

As vendas no varejo cresceram 9,5% em junho com relação ao mesmo mês de 2020, segundo o Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA).

Todas as regiões apresentaram alta nas vendas. O destaque foi o Nordeste, com expansão de 14%.

Segundo o chefe de Inteligência da Cielo, Pedro Lippi, o faturamento do comércio está se recuperando e chegando a um nível próximo ao verificado antes do surgimento da pandemia da Covid-19.