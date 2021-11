As vendas de imóveis residenciais na capital do Rio cresceram 52% entre janeiro a setembro deste ano frente a igual intervalo do ano passado. Foram vendidos 33 mil no período, segundo levantamento do Secovi-Rio.

Bairros como Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes, Jacarepaguá e Copacabana lideram o ranking de maior procura.