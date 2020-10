Vale vende controle da Biopalma e gera questionamentos no Pará

Atualizado em 14 out 2020, 18h28 - Publicado em 14 out 2020, 18h23

O Centro das Indústrias do Pará pediu esclarecimentos à Vale sobre a venda do controle acionário da empresa Biopalma da Amazônia, que hoje detém 56.000 hectares de plantio da palma – a maior área do estado do Pará.

O CIP alega que a empresa é estratégica para o desenvolvimento do estado. Apesar da Biopalma ser uma associada, o Centro das Indústrias do Pará não foi oficialmente informado da venda, realizada para a Brasil BioFuels, que tem o empresário Milton Steagall como CEO.

Em nota, o centro solicitou à mineradora “um posicionamento transparente e público sobre os reais fatos para corrigir qualquer erro de informação”.