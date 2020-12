Spoleto inicia vendas de refeições por delivery via Google

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Maior rede de culinária italiana do país, o Spoleto será a primeira marca de restaurantes com abrangência nacional a usar o recurso do Google — Google Food Ordering — para pedidos de comida online diretamente em seus próprios restaurantes, sem entrar em nenhum aplicativo de delivery.

A parceria já começa com a adesão de 20% da rede, ou seja, 70 restaurantes Spoleto, e deve chegar aos demais 80% no primeiro bimestre de 2021.

O recurso do Google permite fazer os pedidos diretamente na Busca ou no Google Maps, encontrando o restaurante mais próximo, fazendo o pedido e pagando com apenas alguns cliques.

A experiência de pedido de comida está disponível nas versões mais recentes de todos os principais navegadores de celular e desktop.