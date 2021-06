Shopper abre novo centro de distribuição em SP e prevê crescimento de 150%

A Shopper, plataforma de compras de supermercado online, acaba de inaugurar um novo centro de distribuição, em Osasco, na região metropolitana de São Paulo.

Com uma área de 30 mil m², o local tem capacidade para armazenar 10 milhões de itens de consumo doméstico, como alimentos, bebidas, produtos de higiene, utilidades e outros.

A empresa pretende, com a expansão, ampliar em 150% a sua capacidade de distribuição, abastecendo 20 municípios próximos.

Nos planos de crescimento, estão ainda a geração de 500 empregos nas áreas de operação e logística, cujas vagas serão abertas ao longos dos meses.

No último mês, a Shopper recebeu um aporte de 120 milhões de reais e tem mostrado bons resultados.

Com foco no modelo de compra programada, a startup hoje tem 250 mil pessoas cadastradas na plataforma. Até março do ano passado, eram 100 mil clientes.