São Paulo mapeia seu roteiro gay friendly

A secretaria de turismo paulista vai mapear os destinos LGBT friendly no Estado. A ação marca os 20 anos da lei que pune a discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero. A ideia é criar material promocional, como roteiros, folhetos, website, além fazer a divulgação em eventos nacionais e internacionais.

O Brasil, segundo pesquisa da Out Leadership, associação internacional que reúne empresas do segmento, é o segundo maior mercado do mundo, com faturamento de US$ 26.8 bilhões.