A Rede D’Or elevou seu investimento na Qualicorp e atingiu 25% do capital da empresa de vendas de planos de saúde, que hoje vale quase 9 bilhões de reais. A fatia anterior estava em 15%.

A entrada da Rede D’Or no capital da Qualicorp começou em 2019, com a aquisição da participação do fundador, José Seripieri Filho, conhecido como Júnior.