Rede de supermercados lança conta digital

Quarta maior rede supermercadista do país, o Grupo Muffato, com 66 lojas no eixo Paraná-São Paulo, lança sua própria conta digital, o MuPay.

Ao lado do cartão Crediffato, a nova funcionalidade integra o projeto “Muffato Payment”, baseado no conceito de ecossistema financeiro.

O diretor do grupo Everton Muffato diz que a novidade permitirá aos clientes resolver todas as compras, saques, transferências, pagamentos e serviços financeiros numa única plataforma.