Reclamações sobre consignado não solicitado têm alta de 266%

As reclamações sobre empréstimos consignados contratados sem autorização do cliente tiveram alta de 266% no último ano, aponta levantamento do Reclame Aqui.

O índice leva em consideração as queixas registradas na plataforma no primeiro quadrimestre de 2021 em relação ao mesmo período de 2020.

A pesquisa foi feita com 450 empresas em todo o país. No total, as reclamações sobre empréstimo não solicitado saltaram de 649 para 2.374.

Consignados são empréstimos vinculados diretamente à folha de pagamento do contratante. As parcelas são descontadas do holerite ou do benefício do INSS, no caso de aposentados e pensionistas.

A liberação de um valor não solicitado geralmente é sinal de golpe. Em muitos casos, o criminoso obtém dados pessoais do cidadão, contrata o empréstimo em seu nome, saca o dinheiro e, em seguida, deixa as parcelas para a vítima pagar.

Também é possível que o falsário deposite, de fato, o dinheiro na conta do cidadão. Nesse caso, a vantagem do criminoso é ficar com as comissões da intermediação do empréstimo.