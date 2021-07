Com inverno, procura por aquecedor tem alta e preços podem variar até 185%

A chegada do inverno e as baixas temperaturas no Sul e no Sudeste do país impulsionaram a busca por aquecedores elétricos. É o que mostra levantamento do Buscapé, plataforma de pesquisa de preços.

A procura pelos aparelhos teve aumento de 25% em junho deste ano, em relação ao mesmo mês de 2020, e o consumidor precisa ficar atento: os preços também estão mais ‘aquecidos’.

Em média, a alta é de 16% em relação aos valores do ano passado e um mesmo produto pode ter variação de mais de 185% entre as lojas online, diz o Buscapé.

É o caso do Aquecedor Elétrico Britânia AB1100N, cujos valores iam de R$ 69,90 a R$ 199,90.

Na comparação com 2020, o aparelho que teve maior alta de preço foi o Aquecedor Elétrico Nilko NK565, cujo valor mínimo saltou de R$ 149,90 para R$ 329,90, um aumento de 120%.