Presença de pequenos e médios restaurantes cresce no iFood

Atribuído a um cenário de digitalização acentuada no setor, os pedidos para pequenos e médios restaurantes apresentaram crescimento de 90% na plataforma do iFood entre março e dezembro de 2020. A mudança de comportamento do consumidor fez com que o app registrasse 48 milhões de pedidos no mês de dezembro.

Deste total, 47% deles, ou seja, mais de 22 milhões de pedidos, foram realizados em pequenos e médios estabelecimentos. Essa fatia do mercado vem apresentando crescimento dentro da plataforma de forma contínua. No mesmo período de 2019, entre março e dezembro, o número de pequenos e médios restaurantes alcançou 57%.