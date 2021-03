Positivo Tecnologia registra maior lucro em dez anos

A Positivo Tecnologia fechou o quarto trimestre de 2020 com receita de 887 milhões de reais, aumento de 59% na comparação com o mesmo período de 2019. O lucro líquido anual da empresa brasileira bateu os 196 milhões de reais, maior valor dos últimos 10 anos. Em relação a 2019, o montante é nove vezes superior aos 20,8 milhões de reais registrados. Os dados foram divulgados nesta terça-feira.

“Fechamos o ano colhendo os frutos de uma estratégia que foi adotada ao longo das adaptações exigidas pela pandemia. Mesmo com os desafios impostos por esse momento, como falta de componentes, alta do dólar e fechamento das lojas, conseguimos crescer e atingir novos patamares”, afirma Hélio Rotenberg, presidente da Positivo Tecnologia. O aumento nas vendas é explicado pela maior procura por hardware durante a pandemia, especialmente notebooks e smartphones, usados no home office e no home schooling.