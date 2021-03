Petshop lança programa de reciclagem

A plataforma Petlove fechou uma parceria com a startup eureciclo para assegurar uma destinação responsável dos resíduos sólidos que comercializa. Por meio de logística reversa, a empresa vai destinar recursos para as operações das cooperativas de reciclagem. A expectativa é compensar mais de 1,8 toneladas de materiais ainda em 2021.

O processo de compensação ambiental é feito por meio do rastreamento dos tipos de embalagens utilizados nos produtos da Petlove, retirando do meio ambiente a quantidade equivalente do mesmo material do resíduo gerado. “Nosso objetivo é garantir que tenhamos um impacto socioambiental positivo em todas as regiões do Brasil onde nossos produtos chegam”, diz Marcio Waldman, fundador e CEO do Grupo Petlove.