Pesquisa aponta a nova fronteira da construção civil no país

Pesquisa da FLOW Executive Finders aponta que a cadeia de incorporação e construção prevê para 2021 um crescimento de 83% em investimentos de transformação digital. Além disso, 77% dos grandes players do setor estão no mercado contratando novas posições para média e alta liderança e investindo de algum modo em corporate ventures – quando uma empresa cria um veículo para aquisição de startups que podem impactar com novas soluções e tecnologias de seu negócio principal.

“Se antes as compras dos melhores terrenos se davam principalmente pelo ‘feeling’ das pessoas mais experientes do setor, hoje o uso da tecnologia permite tomadas de decisões baseadas em dados, possivelmente mais assertivas, rápidas e lucrativas – e isso se estende para o uso das novas tecnologias em diferentes etapas do processo da construção”, explica Igor Schultz, sócio da FLOW.

Segundo dados da Abrainc (Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias), no acumulado dos 12 meses de 2020 foram comercializadas 131.852 unidades no país, um número 13,5% maior no comparativo com 2019.