Percepção de que economia vai mal cresceu em outubro, diz Ipespe

A percepção entre os brasileiros de que a economia está indo no caminho errado cresceu entre setembro e outubro, segundo levantamento do Ipespe divulgado nesta quarta-feira. Em setembro, 64% da população acreditavam que a economia ia mal. No mês passado, o indicador cresceu três pontos percentuais e atingiu 67% da população. É o patamar mais elevado de descrentes com a economia desde o início da série histórica do Ipespe, em dezembro de 2019.

Na outra ponta, o grupo dos que acham que a economia está no caminho certo respondeu por 24% da população em outubro, queda de três pontos percentuais em relação a setembro, quando 27% eram otimistas com o futuro da economia brasileira. O índice do mês passado é o segundo mais baixo da série histórica, ficando atrás apenas dos 23% de abril deste ano.

A pesquisa foi realizada de 25 a 28 de outubro, por telefone, com 1.000 entrevistados de todas as regiões do país. A margem de erro máximo estimada é de 3.2 pontos percentuais para mais ou para menos, com um intervalo de confiança de 95,5%.