Pandemia estimula expansão da telemedicina no país

O isolamento social imposto pela pandemia acelerou a transformação digital em muitos segmentos, incluindo o da saúde, onde a telemedicina se consolidou. A Docway, uma das líderes do segmento no país, registrou crescimento de 600% no faturamento em 2020. Ao longo do ano passado, foram registrados mais de um milhão de atendimentos na plataforma, sendo que apenas 35% das consultas tinham relação direta com a Covid-19.

A Docway conta hoje com mais de 10 milhões de clientes cadastrados e 4,6 mil médicos. Entre as empresas que utilizam as soluções da Docway, estão grandes nomes como O Boticário, SulAmérica, Seguros Unimed e Unimed Fesp. A empresa espera seguir em ascensão em 2021, com ampliação de 30% no faturamento.

“Ao invés de uma pessoa buscar no Google os seus sintomas, em menos de 20 minutos ela consegue uma consulta com um médico, sana todas as suas dúvidas e recebe a orientação, além de prescrições, pedidos de exame e atestados”, explica Fábio Tiepolo, CEO da Docway.