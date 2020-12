O tamanho da queda da indústria automobilística em números

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O ano marcado pela pandemia ainda não acabou, mas alguns números já dão uma amostra do que foi 2020. Dados da Anfavea obtidos pela coluna mostram que a retração no emplacamento de veículos em geral foi de 28,1% entre 2019 e 2020, de 2.525.292 para 1.814.470 unidades.

A redução foi maior no emplacamento de ônibus, onde a redução foi de 32,7%. Os automóveis tiveram redução de 30,6%; os comerciais leves, 18%; e os caminhões, 13,9%. A média diária de emplacamentos dá uma noção geral do setor: 10.885 em 2019 para 7.923 neste ano, diminuição de 27,2%. No comparativo mensal, entre novembro deste ano e 2019, variação negativa de 7,1%. Quem mais diminuiu foram os ônibus: 16,6%.