O país onde o frango brasileiro é a preferência nacional

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Dados do Instituto Ipsos revelam que a marca Banvit, da BRF, saltou de 39% para 54% na preferência dos consumidores da Turquia pela carne de frango na comparação entre 2019 e 2020. A gigante brasileira iniciou sua atuação no país em maio de 2017 e, hoje, o mercado já representa a maior operação internacional em termos de volume. A receita líquida da empresa na Turquia obteve crescimento de 26,6% na comparação entre o quarto trimestre de 2019 e 2020.

O potencial de expansão no país é grande, avalia Patricio Rohner, da BRF. “O consumo per capita de carne na Turquia ainda é pequeno: aproximadamente 20 quilos por ano contra aproximadamente 85 quilos por ano no Brasil”, explica.