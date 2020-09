Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Paulo Guedes e Davi Alcolumbre acertaram a relação. Agora, o ministro da Economia e o presidente do Senado se falam todo dia, com direito até a ligação no aniversário.

Vem daí — como também se pode inferir das recentes declarações de Rodrigo Maia — o avanço da agenda reformista, com destaque para a Reforma Administrativa.