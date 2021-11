A nova aposta do mercado milionário de alimentos vegetarianos no Brasil

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Cada vez mais presente no gosto popular, os alimentos vegetarianos têm se multiplicado em prateleiras de supermercados e em cardápios de restaurantes Brasil afora.

A novidade da vez é a produção, em grande escala, da “carne de jaca”, versão sem proteína animal da conhecida “carne desfiada” — ou ‘Carne Louca Desfiada’, como foi batizado o produto da Fábrica Meatz, lançada na última quinta-feira.

Com sede em Peruíbe, no litoral sul de São Paulo, a empresa teve investimento de 2 milhões de reais — aplicados, principalmente, no desenvolvimento da tecnologia e da marca.

A nova companhia é resultado da fusão entre a Behind — uma das pioneiras na produção de carne à base de plantas no Brasil — e a Meatz, empresa especializada em produtos alimentícios à base de jaca.