O crescimento do mercado pet no ano da pandemia – números

O número de clientes do Nubank com gastos no setor pet teve aumento de 73,1% neste ano da pandemia, onde a companhia dos bichinhos foi uma alternativa para enfrentar o isolamento social. De janeiro pra cá, o total gasto por cliente com cães, gatos e outros animais de estimação saltou 19,1%. Os clientes também optaram pelas compras online, ao invés de passaram pelo caixa das lojas físicas: aumento de 80% nas transações pela internet na comparação com 2019.

Os clientes do Nordeste lideraram o avanço no segmento. Lá, o aumento no número de clientes gastando com os pets na comparação com 2019 subiu 119,1%. O banco também registra aumento em quantidade de compras por cliente (+37,0%), em valor médio das compras (+16,4%) e em valor total gasto médio (+59,5%).