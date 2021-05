Bradesco investe em novos planos de previdência

Dados do Bradesco fechados recentemente mostram um aumento de 20,4% nos produtos de previdência do banco no período de 12 meses terminado em março deste ano. As contribuições passaram de 1,78 bilhão de reais, em março de 2020, para 2,14 bilhões de reais.

Com esse cenário, o banco decidiu avançar na estratégia e com três novos planos de previdência privada. A ideia é captar 500 milhões de reais até 2022.

“Os novos produtos seguem uma estratégia macro de oferta, com o objetivo de ampliar a carteira dos investidores com mais oportunidades de diversificação”, diz Marcelo Rosseti, superintendente executivo da Bradesco Vida e Previdência.

O plano ‘Bradesco Bolsa Americana Multimercado’ tem foco na alocação em ativos internacionais e o ‘Bradesco Diversificação Global Multimercado’ é voltado à renda fixa e variável. Já o fundo ‘Bradesco Moat FIC Ações’ é indicado a investidores qualificados, oferecendo retornos diferenciados no longo prazo no mercado de ações.