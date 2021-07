Novo presidente do Cade já desperta paixões no mercado

Quem acompanha de perto a tramitação do processo de aquisição da Unidas pela Localiza no Cade recebeu com estranheza manifestações do novo presidente do órgão, Alexandre Cordeiro, ao declarar que tem um perfil mais liberal e menos “intervencionista”.

A frase soou como um recado de que ele pretende contribuir para aprovar uma operação que cria, na prática, um monopólio sem precedentes no setor de locação de automóveis.