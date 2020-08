No governo, avaliação é de que fala de Guedes ampliou crise com debandada

As declarações de Paulo Guedes, há pouco, de que Salim Mattar e Paulo Uebel pediram demissão do governo porque os temas de suas áreas — privatizações e reforma administrativa — estavam na geladeira política do Planalto, foram pessimamente interpretadas dentro do governo.

Na avaliação de um importante interlocutor da própria equipe econômica ouvido pelo Radar, a crise é grande. Com sua fala, Guedes “jogou a bola para o presidente”, o que não deve ser bem recebido pelo mercado.

Em tempo, o que Guedes disse sobre os pedidos de demissão: “Hoje houve uma debandada? Hoje houve uma debandada. Salim falou: ‘A privatização não está andando, prefiro sair’. Uebel disse: ‘A reforma administrativa não está sendo enviada, prefiro sair’. Esse é o fato, essa é a verdade.”