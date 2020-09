Nível de emprego em farmácias e drogarias já é quase o mesmo de 2019

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Na contramão de outros segmentos da economia, o mercado farmacêutico tem mantido o ritmo de contratações. As 26 maiores empresas do setor recrutaram 3.515 profissionais de janeiro a julho e somam atualmente 146.783 funcionários e colaboradores, contra 143.268 de 2019. Os dados são da Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma).

O volume de novos empregos já representa 90% dos 3.871 postos de trabalho gerados em todo o ano passado. Estima-se que em outubro as contratações atinjam o mesmo nível de 2019. Do contingente geral de profissionais, os farmacêuticos totalizam 25.201.

“O grande varejo ampliou em mais de 14 mil o número de vagas nos últimos três anos. E com a pandemia, as farmácias tornaram-se ainda mais estratégicas como polos de assistência farmacêutica à população, o que estimula as contratações”, ressalta Sergio Mena Barreto, CEO da entidade.