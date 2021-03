Nespresso aposta em clientes corporativos para expansão

A Nespresso Professional, braço corporativo da líder do mercado de cápsulas de café no país, planeja dobrar o market share no segmento até 2025. Para tanto, está investindo nove milhões de reais na marca.

A empresa, que já soma 15 anos de Brasil e 32 lojas próprias, acaba de lançar a máquina Momento, que amplia o leque de bebidas com as opções com leite, além da possibilidade da venda avulsa de cápsulas em eventos. O foco da expansão da Nespresso Professional está nos setores bancário, tecnológico e de saúde, com a extensão do portfólio de cafés. A perspectiva é aumentar o número de blends de 15 e estima lançar três novos cafés até o final do ano.

“Entendemos que o café desempenha um papel significativo na cultura de uma companhia ou comércio. Ambientes de alta rotatividade como locais de trabalho, cafeterias e hotéis tem se transformado por conta de diversos fatores, mas o momento do café segue sendo culturalmente importante para desenvolver conversações, relacionamento e momentos indulgentes, tão importantes principalmente neste momento”, explica Eduardo Trielli, head de Nespresso Professional no Brasil.