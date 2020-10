Mutirão de emprego em SP soma mais de 12.000 vagas

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 8 out 2020, 09h53 - Publicado em 8 out 2020, 16h32

Entre tantos números de desemprego e retração econômica, um alento. Uma parceria entre o governo paulista e a União Geral dos Trabalhadores (UGT) soma hoje 12.273 vagas de emprego. As oportunidades estão distribuídas por 45 municípios do Estado. Nas contas do governo, é o maior mutirão de emprego já realizado.

Em outra frente, o governo de São Paulo se prepara para anunciar um mutirão de qualificação profissional para 100.000 pessoas.