Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein.

De volta a Brasília, depois de uma excursão pela Amazônia na companhia de embaixadores, Hamilton Mourão vai receber hoje a tarde os presidentes das maiores produtoras de proteína do país: Renato Costa, da Friboi; Miguel Gularte, da Marfrig; e Fernando Queiroz, da Minerva; além do presidente da associação dos exportadores do setor, Antonio Camardelli.