Motoristas ganham cashback em parceria do Uber e postos Ipiranga

Nesta sexta-feira, motoristas e entregadores parceiros do Uber Pro que abastecerem e pagarem pelo app Abastece Aí, dos postos Ipiranga, vão receber de volta 20% do valor gasto. Para ter o benefício é necessário ser um parceiro da Uber e participar do programa de vantagens Uber Pro e ter feito pelo menos 10 viagens nos últimos 60 dias. A Uber conta hoje com mais de um milhão de motoristas e entregadores parceiros e são mais de 7 mil postos Ipiranga espalhados pelo país.