Mesmo sem folia, Nordeste é destino preferido para Carnaval 2021

Os destinos do Nordeste são os mais buscados pelos brasileiros para o feriado prolongado do Carnaval 2021, aponta uma pesquisa da Decolar. O levantamento mostra que sete cidades nordestinas estão entre os dez destinos mais desejados, com destaque para Salvador, que lidera o ranking. O Carnaval da capital baiana, famoso por atrair um grande público com seus trios elétricos, foi adiado para julho de 2021 – mesmo assim, a cidade subiu duas posições em relação ao ranking de 2020.

Ainda que o confete e a serpentina tenham sido adiados, na rota de viagem dos brasileiros estão mais seis cidades do Nordeste: Maceió (2º), Recife (4º), Fortaleza (5º), Natal (6º ), Porto Seguro (7º) e Porto de Galinhas (10º). Completam o ranking Rio de Janeiro (3º), São Paulo (8º) e Florianópolis (9ª). A pesquisa teve com base as buscas de produtos de turismo, até 19 de outubro, para check-in em 12/02/2021 na comparação com o feriado do ano anterior.