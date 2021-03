Mercado de barcos de lazer registra aumento de vendas em 2020

No Brasil, com cerca de 900.000 barcos de lazer navegando, o comércio em 2020 cresceu 20% na comparação com o ano anterior, de acordo com a Associação Brasileira dos Construtores de Barcos e Implementos. Nos Estados Unidos, o aumento foi menor, de 12%, segundo a National Marine Manufacturers Association (NMMA).

O dinamismo refletiu no aumento da demanda por insumos para a construção e manutenção de embarcações. Uma das principais revendedoras e distribuidoras de suprimentos do setor no país, a Catarina Náutica comercializou cerca de 3,840 milhões em produtos em 2020, contra R$ 3,234 milhões no ano anterior.

Para 2021, a empresa espera ultrapassar R$ 4,5 milhões em vendas de suprimentos para embarcações. “A venda de barcos novos e usados está muito aquecida no Brasil e no exterior, e é um comportamento que traz reflexos para toda a cadeia náutica”, explica Roberto Deschamps, diretor da Catarina Náutica.