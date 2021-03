MedSystems investe R$ 100 mi e planeja expansão internacional

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Com investimento na casa dos 100 milhões de reais, a MedSystems prevê abrir unidades no Chile e no Peru até dezembro deste ano. A empresa brasileira voltado ao setor de dermatologia e estética já opera na Argentina e na Colômbia.

A expectativa é, com as novas unidades e um novo CFO, Gláucio Cunha Barros, crescer 90% este ano. “Nosso modelo de negócios está baseado em dar acesso das clínicas e especialistas às melhores tecnologias e tratamentos disponíveis”, explica Gláucio Cunha Barros.

O Brasil é o terceiro maior mercado de estética no mundo, de acordo com o último levantamento da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos. Neste cenário a MedSystems registrou crescimento de 40% em 2020.

“Existe hoje uma clara tendência de procura por tratamentos estéticos menos invasivos, capazes de ressaltar e preservar a beleza natural. Praticamos uma curadoria de tecnologias capazes de potencializar essa tendência e ampliar o acesso a tratamentos estéticos mais seguros”, comenta Denis Regis, CEO da MedSystems.