Mais da metade dos brasileiros gasta mais do que ganha, diz pesquisa

Um estudo com trabalhadores de empresas brasileiras mostrou que mais da metade (ou 55%) gastam mais do que recebem de salário, enquanto outros 45% gastam “um pouco menos” do que ganham.

A pesquisa foi conduzida pela fintech de consultoria financeira Leve. No total, 700 colaboradores de 16 empresas foram ouvidos. O objetivo foi traçar um perfil da finanças dos trabalhadores. De acordo com a Leve, o estudo desenhou um quadro preocupante de falta de controle financeiro dos brasileiros.

Segundo o levantamento, 35% dos trabalhadores só conseguiriam manter seu padrão de vida por três semanas depois de pararem de trabalhar.

As dívidas também são um problema comum entre muitos brasileiros. Um quarto dos ouvidos (25%) têm dívidas em valores superiores ao que eles têm condição de pagar. Um pouco menos da metade dos entrevistados (46%) disseram ter dívidas sob controle.